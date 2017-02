Wat zeggen de politieke partijen over... werk en geld?

Wat zeggen de politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart over werk en geld? Over zelfstandigen, pensioenen, loonbelasting en uitbetaling bij ziektes: dit vinden de partijen.

'Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden, zodat het makkelijker wordt om een vaste baan te krijgen. Daarom wil de VVD dat cao's niet langer bindend zijn: werknemers en -gevers moeten zelf afspraken kunnen maken over een contract. Het opzeggen van een contract moet makkelijker en minder duur worden. Daarnaast is de VVD ervoor dat werkgevers meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van een langere duur aan kunnen bieden.''Voor ondernemers moet de Belastingdienst niet in de weg zitten. Ook moet er voor hen minder administratieve plicht zijn om mensen in dienst te nemen. De VVD wil dat nieuwe werklozen de eerste drie maanden een hogere werkloosheiduitkering krijgen. De uitkeringsperiode wordt wel verkort van 24 naar 18 maanden. Werkgevers moeten zelf de arbeidsduur kunnen verkorten om werkgelegenheid te kunnen behouden.''Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen moet verdwijnen. We willen hogere lonen realiseren via afspraken met werkgevers en werknemers. Om vast werk aantrekkelijker te maken willen we een werknemerskorting, vergelijkbaar met de zelfstandigenaftrek. We willen gelijke behandeling van uitzendkrachten en payrollers ten aanzien van collega's die in dienst zijn. Werkgevers die tijdelijke contracten aanbieden, krijgen een andere WW-premie dan werkgevers die vaste contracten aanbieden. Ook willen we fondsen waardoor werknemers zich kunnen laten omscholen naar sectoren waar tekorten zijn. Voor alle zzp'ers komt een basisverzekering die bescherming biedt tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.''We willen een einde maken aan arbeidsmigratie op basis van kostenverschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse collega's. Ook willen we dat alle mensen die werken minstens het minimumloon verdienen en pensioen opbouwen.''De PvdA wil 100.000 nieuwe banen introduceren van 100 tot 120 procent van het minimumloon op plekken waar geen verdringing is.' De partij noemt als voorbeeld conciërges en assistenten op scholen, toezicht in het openbaar vervoer en ondersteuning van verenigingen.De PVV wil een lagere inkomstenbelasting, een halvering van de motorrijtuigenbelasting en wil dat de huren omlaag gaan. Ook wil de partij de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar. Aanvullende pensioenen moeten worden geïndexeerd.Het CDA wil één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, zowel als je een vast of flexibel contract hebt. Ook wil de partij de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers fors terugbrengen. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen vast in dienst te nemen. Er moeten meer mogelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten. Voor de werkgelegenheid wil de partij meer bedrijven uit het buitenland halen.'We pleiten al jaren voor een sociale vlaktaks: een hoger tarief voor hoge inkomens, een laag tarief voor de lage inkomens.''We willen jongeren actief betrekken bij de samenleving. Daarom willen we toe naar een nieuwe dienstplicht. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties.''Tijdelijke contracten verdwijnen, en daarmee de tweedeling op de arbeidsmarkt. Voor zzp'ers blijft de zelfstandigenaftrek en wordt het makkelijker om zich te verzekeren en te sparen voor het pensioen.''We gaan naar een individueel pensioen, zonder overdracht van geld van jong naar oud. Verder hervormen we de belastingen. We willen minder lasten op arbeid en minder stimulans om schulden te maken. We zorgen dat de overheidsfinanciën gezond blijven, ook voor toekomstige generaties.''Kansenongelijkeid op werk wordt systematisch aan de kaak gesteld. We willen betaal d ouderschapsverlof van twaalf weken voor vaders en meemoeders.''We maken met vakbonden en werkgevers afspraken over stijging van lonen, en gelijke beloning voor gelijk werk. De overheid geeft het voorbeeld door reële loonsverhoging te geven aan politieagenten, leerkrachten en werkenden in de zorg.''We maken vaste contracten aantrekkelijker door hogere premies te vragen voor tijdelijke contracten. Voor zzp'ers komt een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. Flexwerkers en zzp'ers kunnen makkelijker voor hun pensioen sparen. We helpen kleine en startende ondernemers door het tweede ziektejaar van werknemers voor ze te betalen. De AOW als basispensioen wordt fors verhoogd.''De belastingen voor lage en middeninkomens worden fors verlaagd. Mensen met een laag loon houden netto meer over en kunnen gemakkelijker kiezen om in deeltijd te werken. Topinkomens worden zwaarder belast. Het toeslagen- en belastingstelsel wordt vereenvoudigd en meer gericht op het aanpakken van inkomensongelijkheid en armoede. Er komen kwijtscheldingsregelingen voor mensen met zeer problematische schulden. We schaffen de tegenprestatie in de bijstand af. Gemeenten mogen experimenteren met bijvoorbeeld een basisinkomen.'De SP stelt in haar verkiezingsprogramma dat iedereen die AOW wil op zijn 65ste, dat moet kunnen krijgen. De AOW, het minimumloon en het sociaal minimum moeten omhoog.'De WW-premie wordt verlaagd bij vast werk en verhoogd bij flexibel werk. De ontslagvergoeding treedt al na één maand in werking en gaat naar twee derde van het laatst verdiende loon, in plaats van één derde. De 'tegenprestatie' moet uit de bijstand en de 'mantelzorgboete', een korting op de uitkering voor mensen die anderen ondersteunen, wordt helemaal afgeschaft.''Kleinbedrijven krijgen een kleinschaligheidsaftrek en lagere lasten. Het midden- en kleinbedrijf moet een nationale investeringsbank krijgen. Voor ZZP'ers komt een betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Stukloon wordt afgeschaft.''De SP wil een nieuwe vijfde belastingschijf van 65 procent voor inkomsten vanaf 150.000 euro. De belasting voor midden en lagere inkomers gaat omlaag', maar daar geeft de SP geen percentages voor belastingschijven bij.'Als we belastingen gaan heffen op grondstoffen en onduurzame producten, kan de belasting op arbeid fors omlaag. Kolenstroom wordt duurder dan gas, groene stroom wordt minder belast. Drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders wordt mogelijk. De kinderbijslag wordt afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders.''De modelovereenkomst vervalt zo snel mogelijk. Zzp'ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioensverzekering. Er komt een winststelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp'er te werken. Werknemers krijgen meer vrijheid om keuzes te maken in hun eigen pensioensopbouw.''Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlander. Jongeren zonder baan kunnen deelnemen aan werkgelegenheidsprojecten in bijvoorbeeld de zorg en biologische landbouw. De 'mantelzorgboete' wordt geschrapt.''Werken wordt lonender door de belasting op arbeid te verlagen. Een basistarief van 35% inkomstenbelasting tot 70.000 euro, een toptarief van 49%. Hierdoor gaan de lasten voor de lage en middenkomens meer omlaag dan voor de hoge inkomens.''De ChristenUnie is voor een verplichte verzekering voor zzp'ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten in duur oplopen.''De ChristenUnie is voor lagere werkgeverslasten, zodat het aantrekkelijker wordt om personeel in vaste dienst te nemen. De verplichting om zieke werknemers twee jaar loon door te betalen, gaat terug naar één jaar. Alleenstaande ouders in de bijstand krijgen voldoende ondersteuning om zorgtaken te combineren met scholing en werk. De kosten van werkgevers op het gebied van mantelzorgverlof, kunnen bij de overheid worden ondergebracht. Er moet één landelijk schuldhulptracjet komen voor iedereen met schulden. Anoniem solliciteren willen we mogelijk maken en zondagswerk is niet verplicht.''ChristenUnie schrapt de overdrachtsbelasting voor starters. De hypotheekrenteaftrek wordt sneller en verder afgebouwd.''DENK wil dat bonussen evenredig onder werknemers worden uitgekeerd, en is voor een extra werkgev ersheffing van 16% op het gedeelte van salarissen. De partij wil ook een uitbreiding van het betaald zorgverlof van 12 weken met 70% van het loon, en een uitbreiding van het vaderschapsverlof met 8 dagen. Startende ondernemers krijgen een voucher van 750 euro. Loondoorbetaling bij ziekte voor ondernemers met minder dan 10 personeelsleden, moet gecollectiviseerd worden.De partij is voor het invoeren van een verplichtinge verzekering voor arbeidsongeschiktheid van zzp'ers. Ook moet sparen voor een eigen pensioen aantrekkelijker worden.'We zijn voor een vermogenrendementsbelasting waarbij wij vermogen tussen €25.000 en €50.000 vijf procent minder belasten en wij vermogen boven de miljoen tien procent méér belasten. Ook een rentevrije hypotheek wordt aftrekbaar van de belasting.' De partij is ook voor het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65.'Het Rijk moet oog hebben voor regionale bedrijvigheid en regionale structuurversterking, zoals het noorden: Groningen, Friesland en Drenthe. Er komt een nationale investeringsbank voor investeringen in innovatie, infrastructuur en energievoorziening.''De lasten op arbeid worden verlaagd door het introduceren van één laag basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks. Gezinsdraagkracht wordt uitgangspunt van het belastingstelsel: beide inkomens bij elkaar optellen en delen door twee.''Om oneerlijke concurrentie door arbeidskrachten uit andere lidstaten van de EU te bestrijden, moet zij zoveel mogelijk hetzelfde loon uitbetaald krijgen als Nederlandse werknemers.'