Partijen sturen open brief naar inwoners Veendam over herindeling

CDA, D66, PvdA en CU leggen alle inwoners en ondernemers van Veendam in een open brief uit waarom ze voorstander zijn van de gemeentelijke herindeling.

Daarmee reageren ze op het besluit van de fracties van Gemeente Belangen en SP om 'nee' te zeggen tegen herindeling. Eerder sprak ook VUK zich al uit tegen het samengaan van Veendam, Pekela en Stadskanaal.Deze partijen wijzen erop dat Veendam financieel gezond is en het op economisch gebied beter doet dan Pekela en Stadskanaal. Ook zou er geen draagvlak zijn onder de bevolking.Volgens CDA, D66, PvdA en CU, die vraagtekens zetten bij het gebrek aan draagvlak, gaan zij hierbij voorbij aan de vraag of de huidige gemeenten ook in de toekomst voldoende in staat zijn om de steeds complexere vraagstukken op het gebied van werk en zorg te kunnen oplossen.De partijen wijzen op het rapport van onderzoeksbureau Berenschot waarin staat dat het Pekela al op korte termijn en de gemeenten Veendam en Stadskanaal op de middellange termijn aan voldoende bestuurlijke slagkracht en middelen ontbreekt.Zij delen de conclusie van Berenschot dat een gemeente met 72.000 inwoners beter in staat is zijn ondernemers te faciliteren, de leefbaarheid in het gebied te borgen en de belangen regionaal en landelijk te behartigen.