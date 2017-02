Column: Zwevend

Ik ben een zwevende kiezer. Dat realiseer ik me als ik het stembiljet op de deurmat vind. Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen en ik weet het gewoon niet.

Ik ben bepaald niet de enige. Tien willekeurige collega's vraag ik of ze al weten waarop ze gaan stemmen. Zes antwoorden er ontkennend: we zweven met velen. Collega Willem heeft wel een verklaring. We verzetten ons tegen het vastleggen van onze keuze, betoogt hij, ook al is dat alleen nog maar in ons hoofd. Want dat beperkt ons: niet alle opties zijn meer beschikbaar. Zweven daarentegen geeft ultieme vrijheid: alles is nog mogelijk.Toch zal ik uiteindelijk een keuze moeten maken en ik besluit daarom externe hulp in te schakelen. Ik vul de Stemwijzer in. Van dertig stellingen geef ik aan of ik het er mee eens of oneens ben of geen van beide. Die stellingen gaan onder meer over belastingen, solliciteren, wiet en buitenlanders. Gaswinning is kennelijk geen belangrijk thema; daar wordt niets over gevraagd. Na tien minuten keuzes maken is het grote moment daar: ik druk op 'resultaat'. Het blijkt dat mijn voorkeuren het meest overeen komen met de Vrijzinnige Partij. Ik heb er nog nooit van gehoord.Dat zweven geeft inderdaad een gevoel van vrijheid en daardoor onafhankelijkheid. Je bekijkt meer van een afstand de politieke arena. Er zijn deelnemers aan de verkiezingsstrijd die als tactiek kiezen, ons kiezers zo weinig mogelijk te vertellen over hun standpunten. Ze mijden daarom debatten en laten zich spaarzaam interviewen. Een grote ochtendkrant ziet het als een dure plicht sommige politici af te branden en anderen juist op het schild te hijsen. Mijn collega's doen mooi werk door in kaart te brengen welke oplossingen de verschillende partijen in huis hebben als het gaat om Groningse problemen zoals bevolkingskrimp en gaswinning . Dat gaat een grote rol spelen in mijn uiteindelijke keuze.Norbert Klein is de lijstaanvoerder van de Vrijzinnige Partij. Een ervaren politicus: zestig jaar, grijs, met stropdas, bril, ernstige blik. Hij heeft jaren in de Tweede Kamer gezeten; eerst voor de VVD, later 50Plus. Norbert zweeft dus voor z'n brood: het is zijn derde partij in tien jaar tijd. Het voelt niet als een warm bad, deze Vrijzinnige Partij. Ze pleiten hartstochtelijk voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen. Ik weet zeker dat ik daarover geen stelling ben tegengekomen. En ik ben daar ook helemaal niet voor. Ik ga dat advies van de Stemwijzer dan ook niet opvolgen. Bovendien valt bijna de helft van mijn voorkeuren niet met deze partij samen.Tenslotte juich ik de versplintering in ons parlement niet toe. Zou het erg zijn om wettelijk te verankeren dat je, zoals in Duitsland, tenminste vijf procent van de stemmen moet behalen, voordat je mee mag doen in het parlement? 15 maart komt snel dichterbij. Als u ook zweeft: geniet ervan, zolang het nog kan.Pieter de Hart presenteert onder meer op radio Noord het discussieprogramma op vrijdagmiddag. Volgende week is Cunera terug. Volg Pieter op Twitter