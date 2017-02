Dieven vernielen standbeeld Pekela

Dieven hebben de helft van het standbeeld 'Man achter hondenkar' in Oude Pekela maandagnacht gestolen. De bronzen hond die voor het beeld van een man staat, is verdwenen.

Het beeld stond op de hoek van de Feiko Clockstraat en de Raadhuislaan. Wie er achter de diefstal zit, is onbekend.



Restauratie

De rest van het beeld wordt maandagmiddag weggehaald. Het gaat naar de opslag en wordt gerestaureerd. Het beeld zou sowieso al worden verplaatst vanwege de herinrichting van het centrum.



'Nu wordt het brons wellicht voor een paar honderd euro verkocht, maar de rijke geschiedenis van Pekela wordt hiermee teniet gedaan. Doodzonde', reageert burgemeester Jaap Kuin op de diefstal.



Erfgoed

Het beeld stond er sinds 1984 in Oude Pekela. Het was gemaakt door kunstenaar Hans Mes. 'De man met de hondenkar is erfgoed en daar blijf je af', zegt de burgemeester. De gemeente doet aangifte.

