Uitspraak rechtszaak immateriële schade live op RTV Noord

De rechtbank Noord Nederland doet volgende week woensdag in Assen uitspraak in een rechtszaak tegen de NAM en de Staat. De uitspraak is bij ons live te volgen via de site, de app en Facebook. Op radio brengen we je via flitsen meteen op de hoogte als de uitspraak er is.

Door: RTV Noord Correctie melden