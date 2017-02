NAM overweegt generaal pardon voor alle aardbevingsschades

De NAM overweegt een generaal pardon waarmee alle aardbevingsschades die nu openstaan, in één keer afgehandeld kunnen worden.

Het gaat daarbij om duizenden schadegevallen in de provincie Groningen. Het bedrijf hoopt vertrouwen terug te winnen met de zet.Een generaal pardon kan leiden tot meer rust in het gebied. 'Wij willen werken aan rust en perspectief voor Groningen. Dit zou daar heel goed bij kunnen helpen. Maar we realiseren ons ook dat het niet makkelijk is het goed te regelen. Volgens directeur aardbevingen Thijs Jurgens wordt hier overleg over gepleegd met alle betrokken instanties en overheden.'Als wij zo'n schone lei gestalte kunnen geven, doen we dat graag. We weten alleen nog niet hoe,' vervolgt Jurgens. 'Maar wat ons betreft wel liever vandaag dan morgen.'De NAM is het oneens met de politieke partijen die in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart zeggen dat de gaskraan verder dichtgedraaid kan worden. Partijen opperen het dichtdraaien van de kraan tot 21, 19 of zelfs twaalf miljard kuub gas per jaar. Momenteel wint de NAM 24 miljard kuub gas uit de Groningse grond. Dat mag het bedrijf volgens het vorig jaar genomen gasbesluit de komende vijf jaar doen.