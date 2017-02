John Lanting gearresteerd wegens 'telefoonterreur' NAM

De politie heeft dinsdagmorgen voorman John Lanting van Schokkend Groningen gearresteerd.

Volgens een woordvoerder van de politie is Lanting aangehouden, omdat hij afgelopen donderdag en vrijdag honderd keer met de NAM heeft gebeld. Hij dwingt de receptioniste dab hem door te verbinden met de directeur. Zij komt daardoor niet aan haar werk toe. Dinsdagmorgen zou Lanting in een uur tijd alweer zeventig keer met de NAM hebben gebeld.Lanting wordt momenteel verhoord. Hij kan maximaal drie dagen worden vastgehouden.Schokkend Groningen laat via sociale media weten dat Lanting is aangehouden wegens stalking. Op het Twitteraccount van Schokkend Groningen staat: 'John aangehouden na aangifte NAM wegens stalking. Gekker moet het niet worden. En het OM werkt er graag aan mee. De wereld op z'n kop'.