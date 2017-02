Wietteelt door gemeenten stap dichterbij na toestemming Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van D66 om de wietteelt te reguleren. De voorstanders hadden een kleine meerderheid: 77-72.

Daarbij wordt de wiet voor de plaatselijke coffeeshop onder toezicht van de gemeente geteeld. De fractie van D66 heeft daar na langdurig lobbyen een meederheid voor bij elkaar gekregen.Tot nu toe was het kabinet daar faliekant op tegen, maar 90 procent van de burgemeesters, waaronder ook Pieter Smit uit Oldambt, is er altijd voorstander van geweest. 'De regulering zorgt ervoor dat de wietteelt uit de criminaliteit wordt gehaald.''Ook is er op dit moment geen controle op de volksgezondheid. We weten niet wat voor bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt. Bovendien worden veel branden gelinkt aan gefröbel in de meterkast en met verlichting. Drie belangrijke redenen waarom ik het van belang vind dat er wat gebeurt.'Nu het wetsvoorstel over de regulering van de wietteelt door de Tweede Kamer is, is de Eerste Kamer nog aan zet. Zij moeten de wet nog officieel goedkeuren. Daarna kan de regulering ingevoerd worden.