FC Groningen laat Van der Lei en Van der Vlag gaan

FC Groningen neemt na dit seizoen afscheid van reservekeepers Stefan van der Lei en Peter van der Vlag. Dat meldt directeur Hans Nijland in zijn wekelijkse nieuwsbrief.

De club heeft besloten de optie in het contract van Van der Lei niet te lichten. Volgens FC Groningen heeft Van der Lei te weinig uitzicht op speeltijd: 'Gezien zijn leeftijd, 23 jaar, is het belangrijk dat Van der Lei op eigen benen komt te staan en aan het keepen gaat toekomen in het betaalde voetbal. Bij ons heeft Van der Lei in het doel Sergio Padt voor zich en heeft hij te weinig perspectief richting de toekomst.'Ook het contract met routinier Peter van der Vlag (39) wordt niet verlengd. FC Groningen wil hem als keeperstrainer voor de jeugdopleiding van de club behouden en gaat daarover later met hem in gesprek.