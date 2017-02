Primark: 'Aangedaan en geschrokken van uitkomsten enquête'

Primark is 'aangedaan en geschrokken' van de uitkomsten van de FNV-enquête over de werkomstandigheden bij de kledingketen.

Dat schrijft het concern in een reactie. Daarnaast laat Primark weten te werken aan het instellen van een ondernemingsraad.FNV maakte dinsdag bekend dat 'Primark harde hand regeert'. Dat bleek uit bijna 1200 reacties van (oud-)medewerkers. 'Een groot deel van het personeel voelt zich regelmatig gekleineerd, geïntimideerd bij ziekmeldingen en continu gecontroleerd door supervisors of managers en door camera's.'Volgens de FNV blijkt uit de klachten dat de cao op diverse punten niet wordt nageleefd, zegt bestuurder Niels Suijker: 'Helemaal bont maakt Primark het als het gaat om ziekmeldingen; het bedrijf overtreedt wet- en regelgeving. Zo wordt door leidinggevenden gevraagd naar de aard van de ziekte, wordt het loon vaak niet doorbetaald bij ziekte en gaat de leidinggevende regelmatig op de stoel van de Arbo-arts zitten.'Een ondernemingsraad (OR), die namens het personeel, afspraken kan maken, kent Primark niet. En dat terwijl een OR wettelijk verplicht is voor een bedrijf met meer dan 50 medewerkers.Primark meldt nu dat aan het instellen van een OR wordt gewerkt. Daarnaast gaat het bedrijf op korte termijn in gesprek met de FNV.