Oud-wethouder Tiekstra van Marum overleden

Henk Tiektra

Oud-wethouder Henk Tiekstra is afgelopen zondag in zijn woonplaats Leek overleden. De CDA'er was van 1978 tot 2000 wethouder in de gemeente Marum.





'Markante man'

De gemeente Marum omschrijft Tiekstra als 'een markante man met veel talenten.' Hij was onder andere de initiator van de eerste fase van het Centrumplan Marum.



De uitvaart is komende vrijdag. Meer informatie vindt u op Henk Tiekstra is 81 jaar geworden.De gemeente Marum omschrijft Tiekstra als 'een markante man met veel talenten.' Hij was onder andere de initiator van de eerste fase van het Centrumplan Marum.De uitvaart is komende vrijdag. Meer informatie vindt u op de website van de Gemeente Marum.

Door: Jan Been Correctie melden