Kavelverkoop Blauwestad trekt aan; interesse uit het hele land

Er worden meer kavels verkocht in Blauwestad. In de eerste zeven weken van dit jaar zijn er tien kavels verkocht. En nog eens dertig zitter er in de 'pijplijn'. Vorig jaar bleef het aantal steken op 33.

Na een periode waarin er soms in een jaar geen enkele kavel werd verkocht is er dus een sterke opgaande lijn. Het aantal verkochte kavels van 2011 tot en met 2014 is op twee handen te tellen.'Dit zijn buitengewoon goede cijfers', zegt Johan Koopmans, directeur van het projectbureau Blauwestad. 'Die dertig van vorig jaar was natuurlijk ook al een heel mooi aantal, want we hoopten op zes kavelverkopen.Koopmans erkent dat een belangrijke verklaring voor de hand ligt. De economische crisis is voorbij en de hypotheekrente is laag. 'Natuurlijk draagt dat aan het succes bij, maar we zijn erin geslaagd om Blauwestad voor een veel grotere doelgroep aantrekkelijk te maken. Ook voor mensen met een wat kleinere portemonnee'.'Zo zijn er projectwoningen geïntroduceerd. Dus je kunt zien wat je voor rond drie ton vrijstaand aan het water zou kunnen krijgen. Dat is ander dan in het begin. Toen verkochten we alleen kale kavels.'Ook is onlangs het project Havenkwartier gelanceerd. De eerste fase daarvan, met 36 woningen, wordt binnenkort gebouwd. 'Dat zijn de nóg goedkopere woningen vanaf 150.000 euro. En dat is ook een heel groot succes aan het worden', aldus Koopmans.De helft van de kopers komt uit de gemeente Oldambt. De rest van de kopers komt vooral van buiten Oost-Groningen. 'Daaronder zitten heel bijzondere kopers zoals mensen uit Zwitserland en Canada. Maar er komen nu ook mensen uit de Randstad op af, dus we zijn ongeloflijk blij met de belangstelling die er vanuit heel Nederland en daarbuiten inmiddels is voor Blauwestad'.Aan voorspellingen voor de komende jaren waagt Koopmans zich niet. 'Ik moet niet de fout maken die mijn voorgangers hebben gemaakt door torenhoge ambities vast te stellen en daarna weer te moeten vertellen dat we ze niet gehaald hebben'.Eén voorspelling wil Koopmans wel doen.'We hebben vorig jaar derig verkocht, toen hadden afgesproken dat we er zeven moesten. Dit jaar moeten we er negen, daar gaan we ruim boven. Als we er dit jaar 60 verkopen, dan trakteer ik alle huidige en nieuwe bewoners van Blauwestad op koffie met gebak'.