Koningsnacht krijgt meezingfeest in Stadspark

De drafbaan is jaarlijks ook locatie voor het Bevrijdingsfestival. (Foto: Martin Drent/ RTV Noord)

Gerard Joling, Jan Smit en Wolter Kroes. Het zijn enkele bekende namen die op Koningsnacht optreden in het Stadspark in Groningen.

Voor de eerste keer wordt daar het meezingfeest 'De Helden van Oranje' georganiseerd. Groningen is één van de drie plaatsen waar het wordt gehouden. Ook in Amsterdam en Den Bosch brengen Nederlandse artiesten een muzikale ode aan de Koning.



Podium twee keer gebruikt

De organisatie van het feest ligt in handen van 4PM Entertainment en E&A Events uit Amsterdam. Zij organiseren ook dancefestival Kingsland in het Stadspark, dat een dag later op Koningsdag wordt gehouden. Zo wordt het podium twee keer gebruikt.



Speciaal moment

Tijdens De Helden van Oranje wordt op alledrie de locaties een speciaal moment georganiseerd ter ere van de Koning. Naast Gerard Joling, Jan Smit en Wolter Kroes komen ook Tino Martin, Glennis Grace, Jannes, Peter Beense, Vinzzent, Robert Leroy en Tim Douwsma naar Groningen.



Het feest is niet gratis, kaartjes kosten 19,50 euro per stuk.

Door: RTV Noord Correctie melden