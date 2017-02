NAM komt terug op generaal pardon voor aardbevingsschades

De NAM komt terug op eerdere uitspraken over een generaal pardon voor alle nog openstaande schadegevallen in Groningen.

NAM overweegt generaal pardon voor alle aardbevingsschades

Overzicht: Wat zeggen de partijen over de gaswinning?

Politiek over de gaswinning: de woorden versus de cijfers

Alles over aardbevingen in ons aardbevingsdossier

Volgens een verklaring van het gasconcern is daar geen sprake van, maar wil de NAM wel een snelle oplossing voor die schadegevallen.Tijdens een persbijeenkomst dinsdagochtend liet het gasconcern nog weten te voelen voor zo'n generaal pardon. Om er aan toe te voegen dat het regelen hiervan 'niet makkelijk is'. Daarbij wordt gevreesd voor mogelijke willekeur.In een reactie op berichtgeving van RTV Noord en het Dagblad van het Noorden over dat generaal pardon laat de NAM nu weten 'zich hier niet in te herkennen'.De Tweede Kamer heeft vanmiddag een motie van de Partij voor de Dieren over zo'n generaal pardon verworpen.De breed ondersteunde motie van de PvdA over de gaswinning is wel aangenomen. Daarin staat dat er een opkoopregeling moet komen, de gaskraan verder dicht moet en de NAM buiten de schade-afwikkeling moet komen te staan.Minister Kamp van Economische Zaken heeft al laten de uitvoering hiervan aan een nieuw kabinet over te laten.