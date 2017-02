'Regulering wietteelt is een grote doorbraak'

(Foto: Diego Charlón Sánchez / Flickr)

'Ik ben hier hartstikke blij mee. Dit is een grootste doorbraak sinds de wet in 1975 werd aangepast.' Growshop-eigenaar Theo Buissink uit Groningen is enthousiast nu de Tweede Kamer instemt met de regulering van de wietteelt.





Krappe meerderheid

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het voorstel van D66 om de wietteelt te reguleren. De voorstanders hadden een krappe meerderheid: 77-72.



In het wetsvoorstel wordt de wiet voor de plaatselijke coffeeshops onder toezicht van de gemeente geteeld.



Miljoenen

Nu nog krijgen coffeeshops van illegale telers. Buissink: 'Ik hoop wel dat de kleine telers straks de kans krijgen om op een legale manier de wiet te leveren. Dat verdienen zij wel.'



Wie er trouwens volgens Buissink het meeste aan de regulering gaat verdienen, is de fiscus: 'Dit gaat hen straks miljoenen extra aan belasting opleveren.'



Lees ook:

- Burgemeester Smit blij: reguleren van wietteelt dichterbij

- Eigenaar growshop: 'Weg met de wiet, leve paprika' 'Laat het duideljk zijn: het gaat hier om regulering, niet om legalisering. Maar dit betekent wel dat coffeeshops voortaan als een normale bedrijfstak kunnen werken. Dat is gewoon super.'De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het voorstel van D66 om de wietteelt te reguleren. De voorstanders hadden een krappe meerderheid: 77-72.In het wetsvoorstel wordt de wiet voor de plaatselijke coffeeshops onder toezicht van de gemeente geteeld.Nu nog krijgen coffeeshops van illegale telers. Buissink: 'Ik hoop wel dat de kleine telers straks de kans krijgen om op een legale manier de wiet te leveren. Dat verdienen zij wel.'Wie er trouwens volgens Buissink het meeste aan de regulering gaat verdienen, is de fiscus: 'Dit gaat hen straks miljoenen extra aan belasting opleveren.'

Door: RTV Noord Correctie melden