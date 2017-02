Damster bedrijf sleept Russische 'megaorder' in de wacht

Bollegraaf Recycling Solutions gaat in Rusland een recycling installatie bouwen. Het bedrijf in Appingedam spreekt van een 'megaorder'.

De installatie wordt gebouwd in Nizhny Novgorod, een stad ten oosten van Moskou. Opdrachtgever is de MAG group, een afvalverwerkingsbedrijf dat in vijf regio's in Rusland actief is.De nieuwe installatie krijgt een verwerkingscapaciteit van 60 ton afval per uur, oftewel 400.000 ton per jaar.