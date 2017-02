Oud-advocaat moet acht jaar de cel in voor moordpoging op zijn vrouw

Een 61-jarige oud-advocaat uit Noordhorn is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel. Hij heeft geprobeerd zijn echtgenote te vermoorden.

De man werd in december 2015 door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot zes jaar cel.De man drogeerde zijn vrouw op 12 september 2014 en probeerde daarna haar hals door te snijden. Volgens het hof heeft de man zich meerdere malen kunnen bedenken en acht poging moord dan ook bewezen.Het paar was twintig jaar samen. Nadat het kantoor van de man in 2012 failliet ging, kampte hij met financiële en psychische problemen. Hij wilde zich die dag in 2014 van het leven beroven en zijn vrouw hier in mee nemen. Het bleef echter bij een poging.Naast de celstraf moet de man het slachtoffer 2000 euro aan smartengeld betalen. Ze werd met ernstig letsel achtergelaten door haar toenmalige echtgenoot. Dit heeft mentaal diepe sporen nagelaten.De zaak werd niet door het hof in Leeuwarden behandeld, maar in Arnhem omdat de man lange tijd als advocaat werkzaam is geweest in Groningen.