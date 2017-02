COA begint met bodemonderzoek azc Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is dinsdagochtend begonnen met bodemonderzoek op de azc-locatie in Ter Apel. Met dat onderzoek wil het COA zien of er verband is tussen de ziekte van het eigen personeel en eventuele bodemverontreiniging.

'Niet ziek door de bodem? Ze zijn net begonnen met boren!'

Provincie: Geen verband tussen bodemverontreiniging en zieke COA-medewerkers

COA bezorgd over gezondheidsklachten azc Ter Apel

Sinds oktober 2015 kampen COA-medewerkers met klachten. Een aantal van hen heeft over die klachten verklaard tegenover RTV Noord.Zo is er volgens de medewerkers een toename van klachten aan de luchtwegen, extreme vermoeidheid, migraine, extreme jeuk, gewrichtsklachten en bloedneuzen. Opmerkelijk genoeg zouden vooral mannen last hebben van maag- en darmklachten, en hebben met name vrouwen last van een hoge bloeddruk.Volgens het COA-personeel zijn ze niet de enigen met gezondheidsklachten. Meerdere medewerkers van de beveiliging en de schoonmaak zouden dezelfde klachten hebben. Beveiligingsbedrijf Trigion, die verantwoordelijk is voor de beveiliging op het COA-terrein, wil niet ingaan op vragen over de ziekte van personeel in Ter Apel.Ook de leiding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wil vooralsnog niet ingaan op vragen. Een woordvoerder laat weten dat het COA met een reactie komt op het moment dat de resultaten van het bodemonderzoek binnen zijn.In het verleden is aangetoond dat er sprake was van ernstige vervuiling in de ondergrond. Zo zijn er volgens een onderzoek van bureau DHV in 1983 verschillende giftige stoffen aangetroffen. Er was destijds sprake van onder meer een hoge concentratie benzeen en cadmium. Andere rapporten spreken van onder meer kwik, chroom en nikkel.De COA-locatie is gevestigd op de plek waar in het verleden het NAVO-depot stond. Over de locatie gaan al langer geluiden dat er afval is gedumpt. Het rapport uit 1983 onderschrijft dat.Vreemd genoeg wordt er door verschillende partijen ook gewezen op een bodemonderzoek van ingenieursbureau Dura Vermeer uit 2011. Daarin staat onder meer dat 'in het verleden geen verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden'. Die conclusie staat haaks op het rapport uit 1983. En datzelfde wordt ook tegengesproken in een toelichting op het bestemmingsplan door de gemeente Vlagtwedde.Zowel het bodemonderzoek als de toelichting van de gemeente Vlagtwedde staan notabene in hetzelfde document.Maar er is meer waardoor het bodemonderzoek uit 2011 volgens COA-medewerkers de prullenbak in kan. Er is namelijk alleen onderzoek gedaan op het nieuwe stuk land, waar het azc zou uitbreiden. Op het al bestaande COA-terrein heeft geen onderzoek plaatsgevonden.Dat is nu wel het geval. Naar verluidt is men de rest van de week nog bezig met het bodemonderzoek in Ter Apel. Er wordt geboord tot zes meter onder de grond. Vervolgens is het wachten op de uitkomsten. Dat kan nog minimaal vier weken duren.Het is niet bekend in hoeverre asielzoekers last hebben van gezondheidsklachten.