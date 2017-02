Verontwaardiging om Eenrumse tienermoeder Isalyn in 'Vier handen op één buik'

Isalyn en Johnny uit Eenrum waren dinsdagavond het mikpunt op Twitter. Aanleiding was de uitzending van het BNN-programma Vier handen op één buik. In dat programma wordt het stel gevolgd tijdens de zwangerschap.

In het BNN-programma helpen bekende moeders tienermoeders tijdens hun zwangerschap en na de bevalling.Isalyn (19) is per ongeluk zwanger geraakt van haar vriend Johnny. Isalyn heeft geen baan en is gestopt met school. Johnny werk fulltime als bezorger.Isalyn en Johnny krijgen hulp van voormalig Miss Nederland Kim Kötter. Kim Kötter is zelf moeder van zoontje Muck, die ze samen met zanger Jaap Reesema in mei 2016 kreeg.Het roken en het niet werken van Isalyn maakt de tongen op Twitter los.Ondertussen zorgde de oma van Isalyn ervoor dat ze de lachers op haar hand kreeg. Want welke Kim kwam Isalyn helpen?Toch lijkt het aan het eind goed te komen met Isalyn en Johnny. Ze krijgen een groter huis, baby Jaimy is gezond en Isalyn is zelfs gestopt met roken.Uitzending terugkijken? Tik dan hier