Student in coma geslagen: werkstraf

Een 20-jarige man uit Jonkersvaart is veroordeeld tot 240 uur werkstraf voor zware mishandeling van een student in zalencentrum De Pompstee in Roden.

Daarnaast legde de rechtbank hem een half jaar voorwaardelijke celstraf op en moet hij het slachtoffer ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.De Groningse student werd 15 februari 2015 zonder aanleiding met één vuistslag neergeslagen op een stapavond in Roden. Hij viel hard met zijn hoofd op de grond en liep blijvend hersenletsel op.De man lag een paar weken in coma en de artsen vreesden een tijd lang voor zijn leven.De man uit Jonkersvaart zei twee weken geleden in de rechtszaal dat sprake was van een opstootje en dat hij daarom uithaalde. Hij kende het slachtoffer niet.Dat hij een jaar later tijdens een feest in Marum ook nog een andere man een kopstoot gaf, waarbij dat slachtoffer een gebroken neus opliep, vond de rechtbank extra kwalijk.De straf die de man uit Jonkersvaart heeft gekregen, is hoger dan de eis. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tachtig uur werkstraf en een half jaar jeugddetentie tegen de Groninger, maar de rechtbank vond het niet nodig om het jeugdrecht toe te passen. De man was al volwassen toen hij de misdrijven pleegde en was volledig toerekeningsvatbaar.Een 20-jarige Rodenaar die werd verdacht van betrokkenheid bij het geweld in De Pompstee, werd vrijgesproken. De rechtbank vond dat er te weinig bewijs was dat hij ook had geslagen.