Woonbond: 'Huurders Student Hotel maken goede kans geld terug te krijgen'

Huurder van het Student Hotel Groningen maken een goede kans om teveel betaalde huur terug te krijgen en een normaal huurcontract af te dwingen.

Dat zegt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond tegen RTV Noord naar aanleiding van berichtgeving over het Student Hotel in Leiden.Vorige week heeft de gemeenteraad van Leiden besloten dat huurders van een nieuw student hotel normale huurcontracten aangeboden moeten krijgen, in plaats van een hotelcontract. Een normaal contract geeft bescherming en de mogelijkheid om de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.In Groningen is een soortgelijke situatie. Het Student Hotel Groningen aan het Boterdiep biedt huisvesting aan voornamelijk internationale studenten. Op dit moment krijgen zij een hotelcontract aangeboden.Zo'n contract voor een bepaalde tijd geeft huurders veel minder rechten dan een normaal huurcontract. Zo kunnen huurders per direct door de verhuuurder op straat worden gezet. Ook betaal je voor een hotelcontract meer huur.Christiaan Brink van de Groninger Studenten bond vindt dat The Student Hotel Groningen aan nieuwe huurders ook een normaal huurcontract moeten aanbieden. Christiaan: 'Een paar weken geleden heeft ons huurteam een kamer van 18m2 in het student hotel onderzocht alsof er een gangbaar huurcontract geldt. Wij kwamen tot de conclusie dat de huurprijs van € 635,- met ongeveer € 200,- naar beneden kan.'Marcel Trip van de Woonbond: 'Het is verstandig als huurders naar de rechtbank gaan om een procedure te beginnen. Er is een goede kans dat een rechter oordeelt dat het niet gaat om een contract van tijdelijke aard, maar dat er eigenlijk sprake is van een contract voor langere tijd. Als de rechter daarin meegaat, kun je de huur laten toetsen door de Huurcommissie en mogelijk teveel betaalde huur terugvragen.' Student Hotel in Stad opent de deuren (Juli 2016)