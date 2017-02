'Inwoners Westerwolde hoeven niet over te stappen naar andere zorgaanbieders'

Inwoners van de toekomstige gemeente Westerwolde hoeven niet over te stappen naar andere zorgaanbieders. Dat zegt wethouder Lea van der Tuin (CDA) van Bellingwedde.

De gemeenten Bellingewedde en Vlagtwedde gaan fuseren en beginnen daarom met de gezamelijke inkoop van begeleiding en huishoudelijke hulp. De gemeenten willen dit jaar de aanbesteding uitvoeren.'Wij kiezen voor een wijze van aanbesteden die ons de mogelijkheid biedt om met huidigezorgaanbieders contracten af te sluiten', aldus wethouder Lea van der Tuin. 'Op deze manier hoeven inwoners van Westerwolde straks niet over te stappen naar andere zorgaanbieders.'De contracten met zorgaanbieders gaan in vanaf het moment dat de gemeente Westerwolde een feit is. Op 1 januari 2018 fuseren Bellingwedde en Vlagtwedde officieel.Vorige week stemde de Tweede Kamer in met de fusie van de gemeenten. Alleen de Eerste Kamer moet nu nog formeel akkoord gaan met de fusies.