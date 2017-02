Dijkhoff ziet niets in versoepeling kinderpardon

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) is niet van plan het kinderpardon voor asielkinderen te verruimen, zoals de Tweede Kamer wil. Hij spreekt van een 'verkiezingsmotie' en laat weten dat het regeerakkoord geen ruimte biedt voor deze wens.

Door het kinderpardon kunnen in Nederland gewortelde asielkinderen hier blijven. Maar veel aanvragen worden afgewezen. Een meerderheid in de Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, stemde dinsdag voor een ruimere regeling.Het voorstel kwam van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie). De PvdA nam vorige maand een vrijwel gelijk plan op in haar verkiezingsprogramma. PvdA-lid Esther van Dijken uit Baflo voerde de afgelopen maanden al actie voor een ruimhartiger 'kinderpardon'.Het gaat daarbij om kinderen van ouders die minstens vijf jaar bereid zijn terug te keren naar het land van herkomst, maar dat buiten hun schuld niet kunnen. Deze kinderen zijn vaak geworteld in ons land, zegt Van Dijken.