John Lanting weer vrij na arrestatie

John Lanting van Schokkend Groningen is weer vrij. De actievoerder werd dinsdagmorgen door de politie gearresteerd, maar werd in de namiddag weer vrijgelaten.

Volgens de politie is Lanting aangehouden omdat hij afgelopen donderdag en vrijdag honderd keer met de NAM heeft gebeld. Hij zou de receptioniste dwingen hem door te verbinden met de directeur. Dinsdagmorgen zou Lanting in een uur tijd zeventig keer met de NAM hebben gebeld.'Ik heb een paar uur vastgezeten', reageert Lanting. Schokkend Groningen noemde de arrestatie al 'de wereld op z'n kop'. Lanting zelf vindt dat 'telkens de verkeerden worden opgepakt. Als je in opstand komt, dan zit je in de cel', zegt hij.13 maart moet John Lanting voor de politierechter verschijnen voor een andere zaak uit 2016. Toen werd hij opgepakt bij het hoofdkantoor van de NAM. 'Ik ga met rechte rug en het hoofd geheven de rechtszaal in', besluit hij.