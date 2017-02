Termunter zeelieden worden vijftig jaar na scheepsramp herdacht

Drie bemanningsleden van garnalenkotter TM 1 uit Termunten kwamen vijftig jaar geleden om bij een scheepsramp bij het Duitse eiland Helgoland. Donderdag worden zij herdacht.

TIjdens een orkaan die op 23 februari 1967 onverwachts opstak, verdronken tachtig zeelui. Hieronder de drie garnalenvissers uit Termunten en vier opvarenden van de Duitse reddingsboot die ze een paar mijl ten noorden van Helgoland probeerden te redden.'Vijftig jaar geleden waren de weersvoorspellingen nog niet zo nauwkeurig als nu', vertelt Hans Beukema uit Delfzijl. Hij werkte destijds bij de loodsdienst en kreeg via de radio mee wat er zich op volle zee voltrok. Donderdag presenteert hij het boek dat hij schreef over de scheepsramp.Het is 23 februari 1967. Veel sneller dan de metereologen kunnen waarschuwen, steekt een orkaan op. Windkracht 15.De kotter TM 1 van schipper Jacob Vos is een van de schepen die door de storm wordt overvallen. Het schip loopt schade op en de stuurhut maakt water. De Adolph Bermpohl, de reddingsboot van Helgoland, trotseert de orkaan en schiet te hulp. De opvarenden worden gered.Tijdens het overstappen van de kleine naar de grote reddingsboot gaat het alsnog mis. De boeien rond Helgoland zijn weggedreven door de storm, waardoor de reddingsboot per ongeluk in ondiep water terechtkomt. De golven storten zich op de reddingsboten, juist als de inzittenden over willen stappen.Niemand overleeft de golven. De boten worden pas de volgende dag, na een lange radiostilte teruggevonden. In de weken die volgen spoelen bijna alle bemanningsleden aan op de Duitse en Deense kust.Zo ook de Termunter Schipper Vos. Hij spoelt aan in het Deense Esbjerg. Zijn vrouw Wilma moet hem twee dagen voor haar 22ste verjaardag begraven en blijft achter met twee kinderen van twee jaar en zes weken oud.Vorig jaar vonden duikers het wrak van de kotter terug en brachten voor Wilma de hoorn mee van de radioinstallatie die schipper Vos gebruikte. 'Het is het laatste wat hij in zijn handen heeft gehad. Hij is verweerd en zit vol zand, moar ik bin dr wies mit', zegt zij.Zowel Wilma Landman, zoals ze na haar tweede huwelijk heet, als Beukema, zijn donderdag gast van de reddingsmaatschapij op Helgoland.Woensdag is er in Noord Vandaag een lange reportage te zien over de ramp. Noord Vandaag begint om 18 uur en wordt doorlopend ieder half uur herhaald.