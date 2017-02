Operatie geslaagd: Kim Polling heeft nieuwe ellebogen

Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen is geopereerd aan haar ellebogen. De operatie is geslaagd.

De judoka had al langer last van haar ellebogen. Een operatie werd uitgesteld, en ze zou door rust moeten genezen. Ook tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vorig jaar, had Polling last van haar elleboog. Uiteindelijk moest Polling toch onder het mes.Via social media laat Polling weten de operatie succesvol was. 'Beide ellebogen zijn zo goed als nieuw!', schrijft ze op Twitter.