Gevraagd: vrijwilligers met hart voor techniek

(Foto: Flickr/John Griffiths (Creative Commons))

Heb je tijd over, weet je het één en ander van techniek en lijkt het je leuk hierover les te geven aan kinderen, dan ben je van harte welkom in Veendam.

Daar krijgen kinderen van basisscholen uit verschillende gemeenten lessen in techniek.

Deze lessen worden sinds 2013 gegeven in een speciaal lokaal van scholengemeenschap Winkler Prins, meestal door gepensioneerde vrijwilligers.



Tot nu toe gebeurde dat alleen in de ochtend, maar steeds meer basisscholen willen dat hun leerlingen eraan meedoen. Daarom is het de bedoeling dat die lessen ook 's middags worden gegeven. En dus kunnen ze in Veendam wel wat extra handen gebruiken.



Enige technische basiskennis is een vereiste

Het hoeven geen technische bollebozen te zijn, maar enige basiskennis is wel een vereiste, zegt organisator Freerk Draaijer, zelf ook vrijwilliger. 'Ze moeten weten wat de meest voorkomende gereedschappen zijn en hoe die worden gebruikt. Welke zaag heb je nodig voor welke klus, et cetera. Bovendien moeten ze het leuk vinden met kinderen om te gaan.'



'Een paar uur weer even kind'

Draaijer kan het iedereen aanraden. Zelf geniet hij met volle teugen van zijn werk als vrijwilliger. 'De manier waarop we met die scholen omgaan is geweldig. Alle vrijwilligers zijn dan even een paar uur kind. En als de les afgelopen is gaat iedereen, inclusief de vrijwilligers, fluitend naar huis.'



'Opgetogen met een werkstukje naar huis'

'We willen de leerlingen wegwijs maken in de techniek. We maken bijvoorbeeld werkstukjes van hout en aluminium. Denk aan een vogelhokje, of een klein bootje dat kan drijven. Of een telefoonstander van aluminium. Ze moeten ook solderen. En elke ochtend gaan ze weer opgetogen met hun werkstukje naar huis', stelt Draaijer.



Informatiebijeenkomst op 2 maart

Voor geïnteresseerden is er donderdag 2 maart een informatiebijeenkomst op het Winkler Prins in Veendam. De aanvang is half acht 's avonds.

Door: RTV Noord Correctie melden