Provincie legt vooral euro's opzij voor het openbaar vervoer

(Foto: Rob Mulder/RTV Noord)

De provincie Groningen loopt voorop als het gaat om investeren in openbaar vervoer. Alleen in Utrecht gaat er per inwoner meer geld naar het OV.







Investering in wegen

De provincie verwacht dit jaar 25,7 miljoen uit te geven aan beheer, vernieuwing en verbetering van wegen.



Groningen staat hiermee landelijk op de laatste plaats als het gaat om wegenkosten in de begroting.



Brabantse wegen

Koploper is Noord-Brabant. Hier ligt 344,1 miljoen euro klaar voor de infrastructuur, ruim dertien keer zoveel als Groningen.

