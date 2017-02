Wrakingskamer wijst verzoek De Haan Advocaten af

Het wrakingsverzoek van De Haan Advocaten is van tafel geveegd. Volgens de wrakingskamer is het verzoek te laat ingediend.

Hierdoor kan de klacht van de Orde van Advocaten gewoon behandeld worden. Onderwerp is de rol van De Haan in de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG)De WAG procedeert namens aardbevingsgedupeerden tegen de NAM. Als de stichting wint, moeten gedupeerden tussen de vijf en tien procent van de opbrengst aan De Haan afdragen. Dat is volgens de deken in strijd met de gedragsregel in de advocatuur dat de beloning niet afhankelijk mag zijn van het resultaat.De Haan zette tijdens de zaak vraagtekens bij twee leden van de Raad van Discipline, omdat zij 'vooringenomen' zouden zijn. De kantoren van deze twee advocaten, Yspeert en Bout, zouden zelf pogingen hebben gedaan om namens aardbevingsgedupeerden te procederen tegen de NAM.Ook zou Yspeert zich tijdens een nieuwjaarsreceptie negatief hebben uitgelaten over de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en de rol van De Haan hierin.De Wrakingskamer heeft niet inhoudelijk gekeken naar het verzoek van De Haan. Simpelweg omdat zij vindt dat De Haan al bij het bekendmaken van de samenstelling van de Raad van Discipline aan de bel had moeten trekken.