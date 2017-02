Lopend Vuur: Ouders zijn geen baas meer over hun kinderen

(Foto: Niklas Hellerstedt)

Kinderen die tijdens etentjes gewoon op de iPad spelen of al schreeuwend in de winkel bepalen wat pa of moe in de boodschappenwagen moet gooien. In de klas hoeft niemand meer de vinger op te steken – er is een 'belevingsrad van fortuin' die bepaalt wie de beurt krijgt.

Is het echt zo erg?

Is het echt zo erg? Worden kinderen zonder kaders en discipline opgevoed? Bepalen kinderen wat er gebeurt, of valt dit wel mee? En wat is er eigenlijk mis met een vrije en 'zelfstandige' opvoeding?







We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze



