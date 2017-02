Milieudefensie voert actie in Noorderplantsoen

(Foto: RTV Noord/Derk Bosscher)

Milieudefensie voert woensdagochtend actie in het Noorderplantsoen in de stad Groningen. Bomen in het park zijn met linten gemerkt voor de kap. 'Een symbolische actie', zegt Ton Bötticher van de actiegroep.

Milieudefensie richt de pijlen op de verbouw van soja in Brazilië. 'We geven met deze actie in het Noorderplantsoen aan hoeveel bomen daarvoor gekapt moeten worden.' De soja wordt in Nederland tot veevoer voor melkkoeien verwerkt.



'Het veevoer moet geregionaliseerd'

'Het veevoer moet geregionaliseerd worden. Niet meer in Brazilië verbouwen, maar het liefst zo dicht mogelijk bij huis', zegt Bötticher.



De actie in het Groninger park is onderdeel van een landelijke actiedag, in vijftien stadsparken.

Door: RTV Noord Correctie melden