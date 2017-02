Van der Vlag nog niet klaar als keeper: 'Ik hoop dat er nog wat komt'

Als het aan Peter van der Vlag ligt, is zijn loopbaan in het betaald voetbal nog niet voorbij. 'Ik hoop dat er nog wat komt', zegt de 39-jarige reservekeeper van FC Groningen.

De club maakte dinsdag bekend dat het contract van Van der Vlag niet wordt verlengd. 'Maar ik ben topfit en wil graag nog even doorspelen', zegt Van der Vlag voor de microfoon van Radio Noord.'Ik had graag nog een jaartje willen doorspelen bij Groningen. Maar helaas. Mocht er niks nieuws komen, dan houdt het op. Je weet dat je op een leeftijd zit dat het einde in zicht is.'Van der Vlag is nog wel met FC Groningen in gesprek over een vervolg als keeperstrainer.