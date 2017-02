A28 bij Assen richting Groningen is dicht door ongeluk

(Foto: Twitter MargrietN)

De A28 tussen Assen-West en Assen-Noord is richting Groningen afgesloten door een ongeluk. Bij het ongeluk is één persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Er is een busje op de kant geraakt. Hoe dat is gebeurd, is niet duidelijk. Wanneer de weg weer vrij is, is niet bekend.

