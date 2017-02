A28 in richting Groningen weer open (update)

(Foto: Henk Bahlmann)

De A28 tussen Assen-West en Assen-Noord richting Groningen is weer open. De weg was enkele uren afgesloten door een ongeluk. Na enkele uren ging eerst één rijstrook open, rond 13.45 uur was de weg weer helemaal vrij.

Bij het ongeluk is één persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.



Er is een busje op de kant geraakt. Hoe dat is gebeurd, is niet duidelijk. Bij het ongeval was een giertank betrokken. De gier lag over de weg verspreid en moest eerst opgeruimd worden.

Door: RTV Noord Correctie melden