Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek gaat uitbreiden

(Foto: Ventilatietechniek Noord)

Het bedrijf Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek gaat uitbreiden.

Scherpere regels

De reden is de aanhoudende groei van de vraag naar systemen voor ventilatie en luchtbehandeling. Dit is een gevolg van aangescherpte overheidsrichtlijnen voor bedrijfshuisvesting. Maar volgens Ventilatietechniek Noord is er ook een 'groeiende bewustwording van de positieve effecten die werken in schone lucht met zich meebrengen'.



Werkgelegenheid in de regio

Ventilatietechniek Noord gaat zowel de productie als het magazijn voor aanverwante artikelen uitbreiden. Manager Jan lensen: 'Wij monteren niet alleen systemen in gebouwen, maar we maken ze ook. Daarnaast produceren we alle aanverwante artikelen zelf. Je kunt dan denken aan luchtkanalen, roosters en geluidsdempers'.



Door de uitbreiding komen er extra banen bij. Die nieuwe werknemers worden vooral gezocht in onze regio. Bij het Groningse bedrijf werken nu zestien mensen.



Bouw

Binnenkort wordt op bedrijvenpark De Gouden Driehoek begonnen met de bouw van de uitbreiding. De nieuwe faciliteiten worden nog dit jaar volledig in gebruik genomen.

Door: RTV Noord Correctie melden