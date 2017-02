Gerestaureerde Catharinakerk 'gaat met z'n tijd mee'

De gerestaureerde Catharinakerk op de Brink in Roden wordt komende zaterdag geopend. De kerk uit de elfde eeuw, is voor het eerst sinds 1932 gerestaureerd. Toen was de laatste grote opknapbeurt.

'De kerk was toen nog wit en de muren waren gepleisterd. De oude stenen zijn nu terug', vertelt projectleider Anne Jongsma aan RTV Drenthe De Catharinakerk beschikt nu over een nieuwe vloer, verlichting, stoelen en een toiletvoorziening. 'Wij hebben een erfenis gekregen. De kerk is helemaal gerestaureerd vanuit die erfenis. De kerk gaat met z'n tijd mee en de wensenlijst is nu afgewerkt. Het is een groot succes naar mijn mening en iedereen is tot nu toe enthousiast', zegt kerkrentmeester Louw Ideman tegen RTV Drenthe.De vloer van de kerk is vanaf nu verwarmd. De bouwvakkers moesten daarvoor diep de grond in. 'We hebben moeten graven tot 40, 45 centimeter. En toen hebben we alles schoongemaakt, waarbij we nog menselijke resten hebben gevonden. Die hebben we verzameld, in kisten gedaan en herbegraven', zegt Anne Jongsma.'De vloerverwarming is voor het behoud van het Hinsz-orgel uit 1780, zodat we een constante temperatuur in de kerk hebben. Het orgel is een monument en destijds aan de kerk geschonken. De orgel is door nieuwe schijnwerpers volop uitgelicht.'Afgelopen zondag was de vernieuwde kerk voor het eerst geopend. De opening voor het hele dorp is komende zaterdag. 'Het begint om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen dan een rondleiding krijgen.' Zangeres Ellen ten Damme treedt op in de kerk. 'Figuurlijk gaat het dak er dan af', verwacht Idema.