Ter Apel maakt zich op voor de carnavalsoptocht

Ter Apel staat komende zaterdag in het teken van de carnavalstoptocht. Zestig wagens en veertig loopgroepen doen mee. Het bestuur van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers maakte woensdag een rondje langs de praalwagens in opbouw.

'We hebben niet de grootste, maar wel de mooiste optocht. Dat durf ik wel te zeggen', zegt, Kees van Lessen. 'Tegenwoordig wordt vooral gebouwd met schuimplaten, daar krijg je de prachtigste karren van.'De Kloosterwiekers namen woensdag onder meer een kijkje bij de praalwagen van scoutinggroep Ter Apel. Zij kozen voor het thema 'carnaval is vet' en bouwen aan een wagen met daarop onder meer drie levensgrote snacks. 'Het is één groot feest, een aantal maanden met elkaar bouwen. Hartstikke mooi.'Ook vriendengroep 'De Bende van Ellende' krijgt bezoek van het bestuur. Bij hen is 'de magische wereld' het thema. 'Vrijdag komt er een hoogwerker, dan kunnen we de hoge onderdelen er op zetten.'De carnavalsvereniging in Kloosterburen kampt met een tekort aan confetti , in Ter Apel hebben ze daar geen last van. De confetti is er al een aantal jaren in de ban. 'We hadden eerder een confettikanon en spoten er op los. Maar onze gewaardeerde middenstanders vonden dat niet leuk. De hele boel zat er onder', vertelt Van Lessen.De carnavalsoptocht in Ter Apel begint zaterdag om 14.00 uur.