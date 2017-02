ACLO doorbreekt grens van tienduizend verenigingssporters

(Foto: Google Streetview)

De ACLO heeft voor het eerst in de historie meer dan tienduizend verenigingssporters. Dit ledenaantal werd deze week bereikt.

De ACLO is eens studentensportvereniging in de stad Groningen met 18.000 leden, waarvan een deel lid is van een sportvereniging, zoals Donitas, Veracles (beiden volleybal), The Knickerbockers, GSAVV Forward (beiden voetbal), Drs. Vijfje (zaalvoetbal) en De Groene Uilen (basketbal).

Door: RTV Noord Correctie melden