De Langeleegte en FC Groningen eren overleden Henk Nienhuis

(Foto: RTV Noord (archief))

In stadion De Langeleegte in Veendam wordt donderdag een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de overleden Henk Nienhuis. De bijeenkomst is voor iedereen die afscheid wil nemen van 'Mister Veendam'.





Minuut stilte FC Groningen

Voor de wedstrijd FC Groningen - FC Utrecht wordt komende zaterdag een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van Nienhuis. FC Groningen heeft de familie uitgenodigd. Daarnaast worden alle Veendammer oud-spelers, -trainers en andere betrokkenen uitgenodigd om bij de wedstrijd aanwezig te zijn.



Nienhuis overleed op 75-jarige leeftijd na een lange loopbaan in het betaald voetbal. Hij was onder meer voetballer, trainer en directeur van BV Veendam en directeur van FC Groningen.



