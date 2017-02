Beloning van vijfduizend euro voor gouden tip gestolen kraantje

Het bedrijf Meijer 4 in 1 service in Winsum looft een beloning van vijfduizend euro uit voor de gouden tip over een gestolen minikraan.

Het kraantje was verhuurd aan een klant. Volgens die klant is de machine afgelopen zaterdag bij hem achter het huis vandaan gestolen. Frank Satnarain van Meijer 4 in 1 service: 'Wij denken dat de huurder meer van de diefstal weet, maar ik kan daar verder niks over zeggen. De zaak is in handen van de politie'.In het kraantje zat een track-en-tracesysteem. 'Dat wist de dief ook en die heeft het systeem onschadelijk gemaakt', vertelt Satnarain. De kraan is zaterdag aan het eind van de middag voor het laatst gesignaleerd op de Grolloërstraat in Rolde.Een nieuwe minikraan kost ongeveer 25.000 euro. 'Dan betaal ik liever vijfduizend euro aan de gever van de gouden tip dan dat ik een nieuwe machine moet kopen', aldus Satnarain.