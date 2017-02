Transportschip glijdt achterwaarts het water in bij Waterhuizen

Geen grote plons en dus houden alle kijkers op de kant de voeten droog. Bij GS Yard in Waterhuizen is woensdagmorgen een 88 meter lange sea coaster te water gelaten.

Bij een zijwaartse tewaterlating houdt het publiek het vaak niet droog, maar dit gevaarte ging achterwaarts het Winschoterdiep in.Het transportschip is gebouwd in opdracht van Intrada Ships uit Schotland. Het gaat straks hout en pulp vervoeren in West-Europa. Het schip blijft nog drie maanden in Waterhuizen. Het moet namelijk nog worden ingericht. Daarna zal het gevaarte naar Delfzijl varen om daar het ruime sop te kiezen.