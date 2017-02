Geen cel, maar werkstraf voor drugsbezit voor verouderde zaak

De politierechter in Groningen heeft een 22-jarige man uit Assen veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur voor drugsbezit. De officier had eerder zes weken celstraf geëist.

De man werd in oktober 2015 betrapt op drugsbezit. De rechter vond de zaak te verouderd om nu nog te komen met een celstraf. De Assenaar liep nog in een proeftijd, toen hij werd aangehouden. De celstraf van vier maanden die hem boven het hoofd hing, hoeft hij vanwege de oudheid van de zaak eveneens niet uit te zitten. De proeftijd werd verlengd.



Agent doet open

De man klopte die oktoberdag aan bij een woning in de Oranjebuurt in Groningen. Agenten die op dat moment de woning doorzochten deden de deur open. De Assenaar zette het op een lopen, maar werd aangehouden.



Hij had ruim vijf gram heroïne en cocaïne op zak. Tegenover de rechter zei de man dat de drugs nog in zijn jaszak zat van de eerdere veroordeling. De zakken waren nooit geleegd. Dit geloofde de rechter niet.



Niet de eerste keer

De Assenaar is vaker veroordeeld voor drugsdelicten. Op de dag dat hij met de drugs werd gepakt, was hij slechts drie weken op vrije voeten.

