Lokale omroep RTV GO! heeft nieuwe voorzitter

(Foto: Flickr / Sergiu Bacioiu (Creative Commons))

Han de Grooth is de nieuwe voorzitter van de lokale omroep van het Oldambt, RTV GO!. Hij neemt het stokje over van Gerrie Boven.





Op zwart

Onder Boven werd RTV LOGO, zoals RTV GO! eerder heette, hervormd en gereorganiseerd. Zo is de omroep een samemwerkingsverband aangegaan met andere lokale omroepen. Die herstructurering leverde ook strubbelingen op binnen de organsiatie. De omroep ging bijvoorbeeld een tijdje op zwart, nadat het hoofd techniek zijn apparatuur uit de studio had gehaald.



