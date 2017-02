Er mag weer heen en weer worden gereden op weggetje in Wedderbergen

Dit bord verdwijnt bij de Albert Wubsweg (Foto: Google Streetview)

De Albert Wubsweg, de toegangsweg naar recreatiegebied Wedderbergen in Wedderveer, wordt weer een weg waar je van beide kanten in mag rijden.

Jarenlang kon je alleen maar heen en niet terug vanaf Wedderbergen. Om weer in Wedderveer te komen moest je dan omrijden via de jachthaven. Maar de omwonenden van de jachthaven hebben geklaagd over het steeds drukker wordende verkeer vanuit het recreatiepark.



De gemeente Bellingwedde heeft daarom besloten om de eenrichtingsverkeermaatregel op te heffen op de Albert Wubsweg. Daarvoor wordt de weg verbreed.

