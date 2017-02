Minister Dijsselbloem doet een dagje Groningen

Minister Dijsselbloem bij Avebe in Foxhol (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is woensdag op werkbezoek in onze provincie. Hij bezoekt eerst de fabriek van Avebe in Foxhol en spreekt later op de dag met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en met een groep ondernemers.

Nuttig en aangenaam

Dijsselbloem is op stap met het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. 'We kijken naar verschillende kanten van de economie in Groningen. Ik verenig vandaag het nuttige met het aangename. Het aangename is met Henk Nieboer op stap zijn, het nuttige is spreken met ondernemers.'



Geen lang verhaal

In de universiteit gaat Dijsselbloem in gesprek met studenten. 'Die zijn zeer geïnteresseerd in politiek en dus ga ik geen lang verhaal houden. Zij stellen de vragen. Meestal gaan die over de regio Groningen tot aan Europa en alles daar tussenin.'

Door: RTV Noord Correctie melden