Langdurige griepepidemie zorgt voor topdrukte in Martini Ziekenhuis

Er heerst topdrukte in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Vooral de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen zitten vol.

Daarom zijn extra bedden neergezet en is extra personeel opgetrommeld.Manager Peter Smit van de spoedeisende hulp: 'Dit heeft vooral te maken met de tijd van het jaar. Er heerst nog steeds een griepepidemie en daardoor zien we meer mensen met longontsteking. Gelukkig hoeft niet iedereen die zich met klachten meldt, te worden opgenomen'.Volgens Smit is de grootste drukte overigens bijna voorbij. 'Maar de afgelopen twee weken hebben we wel spannende momenten gehad. We werken goed samen met andere ziekenhuizen, maar daar lopen ze tegen hetzelfde probleem aan. En als patiënten naar huis kunnen, loopt het bij de vervolgzorg ook vol', legt Smit uit.'Dit is een probleem dat we ieder jaar rond deze tijd hebben, maar het wordt wel ieder jaar erger. Vooral kwetsbare ouderen kloppen vaker aan omdat het thuis ontspoort. Dan doen ze een beroep op het ziekenhuis, terwijl het eigenlijk geen spoedzorg is.'