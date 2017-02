Wie weet hoe twee lege vaten in een weiland in Alteveer terechtkomen?

(Foto: Politie Stadskanaal en omstreken)

In een weiland in Alteveer zijn maandag twee lege vaten gevonden. Vermoedelijk gaat het om vaten waar olie in heeft gezeten.





Volgens de politie zijn dit soort incidenten een gevaar voor de volksgezondheid. 'Dit keer is het redelijk normaal afgelopen, maar gisteren werden in Weert twee collega's en een fotograaf onwel bij de vondst van vaten met vermoedelijk afval van een drugslab.'

