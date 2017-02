Raad van State blokkeert sloopbevel scheve woning Overschild

De bewoonster van een bouwvallige woning aan de Kanaalweg in Overschild moet de kans krijgen haar huis te behouden door het te stutten.

Om die reden heeft de Raad van State woensdag een sloopbevel van de gemeente Slochteren geblokkeerd.De Raad vindt sloop erg voorbarig nu de bewoonster zelf heeft aangegeven druk bezig te zijn met het rondkrijgen van de financiering van het stutten van de woning. 'Stutten kost 7500 euro. Slopen kost ongeveer net zoveel', aldus de Raad.Later dit jaar in de bodemzaak gaat de Raad van State uitzoeken of Slochteren de sloop van de woning mocht eisen. In ieder geval twijfelt de Raad eraan of het sloopbesluit van de gemeente de eindstreep haalt.