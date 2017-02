Storm op komst: code geel en kans op zware windstoten

Code geel, verkeerswaarschuwingen en kans op zware windstoten. Het KNMI waarschuwt voor storm, die donderdag over het land raast. Volgens RTV Noord-weervrouw Harma Boer bereikt de storm aan eind van de middag onze provincie.

'De dag begint met een vrij krachtige tot harde wind die uit het west-zuidwesten komt. In het tweede helft van de middag draait de wind geleidelijk naar het noordwesten en wordt hij harder. Langs de kust is wordt het een storm', aldus de weervrouw.Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat ze donderdag rekening moeten houden met gevaarlijke rijomstandigheden door zware windstoten. 'Hou de actuele situatie op de weg en de weersverwachting goed in de gaten", adviseert Rijkswaterstaat. Vooral op hoger gelegen weggedeelten en viaducten is voorzichtigheid geboden.Ook de Verkeersdienst VID waarschuwt voor het weer. De VID vindt het niet verstandig om donderdagmiddag- en avond met aanhanger of lege vrachtwagencombinatie de weg op te gaan. 'Met de storm die over het land raast is het risico op omwaaien te groot.'De brandweer roept mensen op om alleen 112 te bellen bij gevaarlijke situaties. Gevaarlijke situaties zijn instortingsgevaar, een boom die op de openbare weg dreigt te vallen of losgeraakte gevelplaten of dakpannen.Volgens de brandweer kan het extra druk zijn bij de meldkamer. Daarom kan het langer duren voordat de telefoon wordt opgenomen. Als het geen accuut probleem is, kunnen mensen de gemeente bellen.De NS laat minder treinen rijden. Voor de treinen vanuit Groningen heeft het geen directe gevolgen, maar moet je verder het land in, dan kan het zijn dat je trein uitvalt. 'De ervaring leert dat bij dergelijke windsnelheden bomen en takken op het spoor kunnen vallen, waardoor treinen niet kunnen rijden', laat de NS weten.Door minder treinen te rijden ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen, is het beleid van het spoorbedrijf bij slechte weersomstandigheden. Arriva laat weten geen aanpassingen te doen in de dienstregeling.Tweet:https://twitter.com/NS_online/status/834419501395562501]