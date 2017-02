Inspectie krijg twee klachten binnen over Primark

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee klachten binnengekregen van werknemers van kledingketen Primark. Deze aantijgingen gingen over werkdruk.

Beide klachten zijn niet afkomstig van het Groningse filiaal.Minister Asscher van Sociale Zaken riep het personeel twee weken geleden op om zich te melden, na de publiciteit over de slechte arbeidsomstandigheden bij Primark.Dinsdag bleek dat er bij vakbond FNV bijna 1200 klachten over intimidatie en hoge werkdruk waren binnengekomen.Dat er bij de inspectie 'slechts' twee klachten zijn binnengekomen, is volgens woordvoerder Paul van der Burg logisch. 'De vakbond is echt langsgeweest op de werkvloer. Dan is het indienen van een klacht veel laagdrempeliger. Bij ons moet zoiets schriftelijk.'De inspectie en vakbond FNV werken echter nauw samen. 'Wij zullen met elkaar overleggen. Als de klachten die bij de FNV zijn binnengekomen ernstig genoeg zijn, dan kunnen wij gewoon een onderzoek in stellen.De inspectie kan controleren op bijvoorbeeld werktijden en onderbetaling. 'Wij gaan echter niet over cameratoezicht of de procedure voor ziektemeldingen', aldus Van der Burg.Naast klachten over de werkdruk, cameratoezicht en ziektemeldingen, is er volgens de FNV nog een probleem bij Primark: er is geen ondernemingsraad (OR) terwijl dit wel zou moeten. 'Daar kunnen wij niets aan doen. De vakbond kan wel een OR eisen, via een civiele procedure bij de rechtbank', legt Van der Burg uit.Primark heeft intussen toegezegd dat er aan een OR wordt gewerkt.